Тож цього літа з'явилася ще одна нагода частіше навідуватися до KFC, зазначає 24 Канал. Заплативши один раз, у ресторанах мережі можна наповнювати стакан безлімітними напоями упродовж 2 годин. Ідеальний варіант для літньої спеки.

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Тобто: платиш один раз – і можеш безлімітно поповнювати стакан протягом двох годин. Pepsi, Mirinda, 7UP – досхочу. Головне – не луснути,

– розповіли у KFC.

У KFC масштабували опцію на всю країну

У KFC наголосили, що першими серед великих мереж в Україні не тільки запустили функцію рефілу напоїв, але й масштабували її на всі заклади на території України. Безліміт напоїв додали до постійного меню всіх закладів мережі.

"Особливо доречним такий бонус є саме влітку, коли прохолодні напої буквально рятують. Тож просто уявіть: Pepsi, кондиціонер, вайфай, смачна курка – ідеальний спосіб пересидіти полуденне сонце. Або зібратися з друзями на ланч і не рахувати ковтки улюбленого напою. Гадаємо, це найактуальніший безліміт літа", – зауважили у KFC.

Українці, які вже протестували новий формат, діляться позитивними враженнями. Люди зауважують, що це – справді дуже зручно та вигідно. До слова, опція рефілу напоїв – популярна у закладах різних країн світу. Зазвичай для неї обирають найулюбленіші напої відвідувачів.

KFC – 13 років успіху в Україні

Нагадаємо, що американська мережа KFC вийшла на український ринок у 2012 році. Перший заклад відкрили у Києві в Ocean Plaza. Мережа KFC швидко здобула популярність й поширилася на інші міста. Наразі на території України – понад 60 закладів мережі.

Загалом станом на 2025 рік KFC є у понад 130 країнах світу. Мережа налічує близько 30 000 ресторанів швидкого харчування. Левову частку асортиментів становлять страви з курятини. Її готують за рецептами Харланда Сандерса, який заснував мережу у 1952 році.

