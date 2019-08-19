КГБ, коммунисты и первые политические шаги: как Украина шла к Независимости

28 лет назад Украина стала независимой. Этим материалом 24 канал начинает цикл передач "Независимость", в котором вспомним, как все было в экономике, оборонном секторе, внешней и гуманитарной политике. Чтобы переосмыслить и понять, как мы оказались там, где мы сегодня.

Переломный 1991 год

1 декабря 1991 года более 90% украинцев на всенародном референдуме подтвердили стремление к созданию собственного государства. Ожидания были колоссальные, ведь у нас был огромный промышленный комплекс, самая мощная армия Европы и безграничные природные богатства. Казалось, теперь ничто не остановит нашу страну в стремительном развитии. И уже первые годы показали, что все намного сложнее.

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Независимость не упала нам с неба, хотя многие могут так думать. Ей предшествовала долгая борьба и когда стремление украинского народа дополнилось общим упадком советской системы, то события начали развиваться бешеными темпами. Как ни странно, самая правдивая версия тех событий хранилась не где-нибудь, а в архивах КГБ.

Переломным событием для Украины стала как раз Чернобыльская катастрофа. Это очень четко прослеживается, в частности, по документам КГБ, потому что как раз неумение местной украинской коммунистической власти каким-то образом контролировать эту ситуацию, обеспечить эвакуацию людей, спасти людей, преодолеть последствия этой аварии, попытки постоянно скрыть эту информацию, масштабы этой аварии,

– вспомнил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

КГБ – основа на которой держался Советский Союз. Чекисты не позволяли запудривать себе голову идеологическим пафосами. Доклады спецслужбы всегда были четкими и достоверными. Однако в конце 80-х годов все начинает меняться.

Накануне распада Советского Союза Леонид Кравчук был одним из лидеров Коммунистической партии Украины. Он рассказал 24 каналу, что руководители республики тоже осознавалиизменения необходимы. Они соглашались на них, но вряд ли понимали, куда заведет этот путь.

Однако есть одно "но" – они не воспринимали независимость, как национал-партриоты. Они воспринимали и понимали независимость, как большую независимость от центра. То есть, право принимать самим решения, право оставлять себе часть тех доходов, которые производились в Украине,

– заявил Леонид Кравчук.

Одним из ключевых этапов в советской перестройке был переход на многопартийную систему – Коммунистическая партия утратила монополию на власть. После выборов в Раду в 1990 году в парламенте была создана национальная оппозиция. Правозащитники, диссиденты, политзаключенные – все они были в меньшинстве.

Однако 16 июля 1990 года именно они смогли протянуть декларацию о государственном суверенитете. Это был еще один кирпичик в обретении Независимости и это очень не нравилось коммунистам.



Декларация, которую приняли 16 июля 1990 года

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайной ситуации – это последняя попытка советской верхушки сохранить Союз. 18 августа 1991 года в Москве высшее политическое и военное руководство Союза отстранило от власти Президента Союза Горбачева. Цель была одна – сворачивание перестройки и демократизации.

Эта авантюра потерпела поражение именно в Москве, но именно это стало финальным толчком для возобновления независимости Украины. Кроме того, по результатам Коммунистическая партия Украины тоже была запрещена.

Это стало причиной, того что мы решили запретить Коммунистическую партию. Важна еще одна вещь – это тянулось не один день, были острые обсуждения, дискуссии. Никто из коммунистов не пришел под Верховную Раду, чтобы даже попытаться защитить Коммунистическую партию,

– подчеркнул Леонид Кравчук.

24 августа 1991 года Верховная рада УССР поддержали "Акт провозглашения независимости Украины", а уже 1 декабря был проведен референдум. Именно на нем был избран первый президент Украины Леонид Кравчук.



Акт провозглашения независимости Украины

8 декабря в Беловежской пуще три президента Украины, России и Беларуси подписали соглашение, что поставила точку в существовании СССР. Леонид Кравчук рассказал, когда вернулся из Беларуси, то впервые почувствовал себя президентом независимого государства.



Встреча в Беловежской пуще

Первые шаги Украины

Надо было начинать строить собственное государство и именно здесь началось самое сложное. Уже в 1993 году Коммунистическая партия решением суда будет восстановлена. Вместе с ней начнут развиваться и другие партии. Однако тогда их не было так много, как сейчас.

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В 1994 году будут проведены первые выборы в Верховную раду Украины. Они проходили по мажоритарной системе. Самая большая фракция была у коммунистов – 91 депутат.



Первый созыв Верховной Рады

В том же году были проведены и досрочные президентские выборы, на которых победил не действующий президент. Сейчас кажется странным, почему в 1991 году за независимость проголосовали более 90%, а президентом избрали коммуниста Кравчука. Более того, через три года вообще выбрали четко пророссийски настроенного Кучму.

5 лет после восстановления независимости Украина жила без собственной Конституции. Главный учредительный документ, фактически договор между народом и властью, не могли принять.

Мы начали коммуницировать с различными политическими силами и уже 1 мая 1996 года впервые на это заседание пришел председатель Верховной Рады Александр Мороз. Мы работали в выходные и ночью, поэтому нам иногда приносили чай и печенье, то есть начали к нам внимательнее относиться,

– рассказал соавтор Конституции Роман Бессмертный

Смотрите видео, как принимали Конституцию Украины:

Период президентства Леонида Кучмы отличился многими вещами. Именно его называют отцом олигархической системы. Он удачно манипулировал первыми крупными бизнесменами – одним давал, а у других забирал. Последствия такой политики и до сих пор влияют на жизнь Украины.



Леонид Кравчук

Именно ручное управление государством и создание крупных монополий стало одной из причин начала конца украинских партий, которые действительно представляли широкие слои населения.

На смену партиям, которые представляли граждан пришли партии, представляющие интересы крупных финансово-промышленных групп, которые их финансируют.

Ющенко и Оранжевая революция

Именно в 90-х годах на политическую арену вышел будущий президент Украины Виктор Ющенко. Сначала как эффективный глава Национального банка, который в 1996 году ввел национальную валюту – гривну. Еще в 1999 году он мог бы баллотироваться в президенты, однако тогда политическая культура была далека от сегодняшней.



Виктор Ющенко

В 1999 году Кучму переизбрали на второй срок. Серьезных конкурентов у него почти не было. Это время характеризовалось сворачиванием демократии и свободы слова. Но как ни парадоксально, именно это привело к будущему социальному взрыву. В начале 2000-х годов были акции "Украина без Кучмы", а в 2004 – Оранжевая революция.

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Народ отстоял демократический выбор. Однако, если посмотреть на ситуацию, она оказывается на много глубже, чем на первый взгляд.



Оранжевая революция

Именно эта незавершенность борьбы будет сопровождать Украину в последующие годы, а президент Ющенко войдет в историю, как человек который имел исторический шанс, но вместо того чтобы заниматься будущим он будет разбираться с историями прошлого.

Янукович и Революция Достоинства

Именно отсутствие реформ и привело к поражению демократических кандидатов в президенты на выборах 2010 года. Виктор Янукович, которого не пустили к власти в 2004, стал демократически избранным главой государства.



Виктор Янукович

Наверное, из всех президентов только Виктор Янукович так и не смог осознать себя главой независимого государства. Разгул коррупции и бандитизма, полная сдача национальных интересов во внешней политике и привели к новому социальному взрыву – Революции Достоинства.



Революция Достоинства

И стоит задуматься была ли это новая Революция, или возможно все это продолжение все той же борьбы, которая началась в конце 80-х годов? То что было дальше и вправду можно называть катастрофой – аннексия Крыма и война на Донбассе. Началась настоящая российско-украинская война. Тысячи патриотов отдали свою жизнь за независимость Родины.

О войне и ее предпосылках поговорим во второй программе, посвященной сектору безопасности и обороны. А на периоде президентства Петра Порошенко подробнее остановимся в третьей серии, которая будет об экономике, ведь именно в экономических реформах крайне нуждалась наша страна последние 5 лет.