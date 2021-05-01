В Киевской городской государственной администрации заявили, что марш в честь СС "Галичина", который состоялся в столице 28 апреля, был заявлен как патриотический марш вышиванок. Кроме того, оправдались в КГГА, городская власть не дает разрешений и не может запретить проведение мирных акций.

В КГГА отметили, что организаторы акции 28 апреля не спрашивали согласие, а просто поставили перед фактом городскую власть о проведении акции.

Важно Пропаганда тоталитарных режимов запрещена, – в МИД отреагировали на марш в честь СС "Галичина"

По информации КГГА, марш был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.

А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш – или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов,

– подчеркнули в КГГА.

Там напомнили, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. В КГГА подчеркнули, что пропаганда тоталитарных режимов не может иметь никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышивками.

Ранее в ОП призвали Нацполицию и МВД установить все обстоятельства произошедшего, и привлечь к ответственности всех виновных.

Марш в Киеве в поддержку СС "Галичина": как это было

28 апреля в центре столицы состоялся марш представителей националистического движения. Его организаторами были представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и С14.

Нардепы от "слуг" сразу отреагировали на мероприятие. Например, Максим Бужанский назвал присутствующих на марше "фашистами", а его коллега Ольга Василевская сказала, что "в Киеве стало опасно".

Почему марш вызвал резонанс

Говорится об украинской дивизии сечевых стрельцов "Галичина", которая входила в состав войск Ваффен – СС Германии в 1943 – 1945 годах. Она должна быть военным, а не карательным формированием.

Дивизия входила в структуры не общих СС, участвовавших в Холокосте и других карательных операциях на оккупированных территориях, а в так называемые войска СС и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с вермахтом.

После окончания Второй мировой войны, звучали обвинения в совершении военных преступлений воинами дивизии, в том числе против поляков и евреев. Но доказать это не удалось.