У Київській міській державній адміністрації заявили, що марш на честь СС "Галичина", який відбувся у столиці 28 квітня, був заявлений як патріотичний марш вишиванок. Крім того, виправдалися у КМДА, міська влада не дає дозволів і не може заборонити проведення мирних акцій.

У КМДА наголосили, що організатори акції 28 квітня не питали згоду, а просто поставили перед фактом міську владу про проведення акції.

Важливо Пропаганда тоталітарних режимів заборонена, – у МЗС відреагували на марш на честь СС "Галичина"

За інформацією КМДА, марш був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок.

А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні й не знають Конституції та законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів,

– підкреслили в КМДА.

Там нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. У КМДА підкреслили, що пропаганда тоталітарних режимів не може мати жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками.

Раніше в ОП закликали Нацполіцію та МВС встановити усі обставини того, що відбулося, й притягнути до відповідальності усіх винних.

Марш у Києві на підтримку СС "Галичина": як це було

28 квітня у центрі столиці відбувся марш представників націоналістичного руху. Його організаторами були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.

Нардепи від "слуг" одразу відреагували на захід. Наприклад, Максим Бужанський назвав присутніх на марші "фашистами", а його колега Ольга Василевська сказала, що "у Києві стало небезпечно".

Чому марш викликав резонанс

Мовиться про українську дивізію січових стрільців "Галичина", яка входила до складу військ Ваффен – СС Німеччини у 1943 – 1945 роках. Вона мала б бути військовим, а не каральним формуванням.

Дивізія входила до структури не загальних СС, які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих військ СС і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Після закінчення Другої світової війни, лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. Але довести це не вдалося.