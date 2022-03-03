Как сообщают в КГГА, метро в столице продолжает свою работу. Правда, с определенными изменениями.

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Как будет работать метро в Киеве

Прежде всего стоит знать, что киевский метрополитен будет работать в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00.

Красная линия : от станции "Шулявская" до станции "Университет".

: от станции "Шулявская" до станции "Университет". Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Метро не будет останавливаться на станциях "Майдан Независимости", а также "Площадь Льва Толстого".

от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Метро не будет останавливаться на станциях "Майдан Независимости", а также "Площадь Льва Толстого". Зеленая линия: от станции "Сырец" до "Выдубичи". Без остановок на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – Красный хутор".

Что касается интервала движения, то он ориентировочный и составляет 40 минут. Но в киевском метрополитене отмечают, что график работы может меняться. Поэтому внимательно следите за информацией, которую будут озвучивать на станциях.

Напоминаем, что подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

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