Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Опасно выезжать из столицы также автобусами или автомобилями.

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"На сегодня самым безопасным транспортом для выезда из столицы является железная дорога", – сказал Поворозник.

Ехать только по гуманитарным коридорам

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 13 марта рассказала, что в Украине открыли очередные гуманитарные коридоры. Она подчеркнула, что выезжать вне их – опасно для жизни.

Верещук добавила, что невозможно организовать зеленые коридоры сразу на всех направлениях. Из-за этого передвигаться можно теми, которые согласовали с российскими оккупантами.

Другой способ уехать очень опасен для вашей жизни и жизни ваших детей, родных и близких,

– заявила министр.

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