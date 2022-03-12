Очередное зверство российские захватчики совершили 11 марта. Они расстреляли колонну мирных жителей, состоявшую исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации из села Победа в сторону села Остролучье.

К теме Боюсь, что они расстреляют автобусы с людьми – Гайдай об эвакуации в Луганской области

Этот гуманитарный коридор в Киевской области был предварительно согласован, но и это не остановило рашистов. В результате их циничного обстрела погибли 7 человек, среди них – 1 ребенок. Точное количество раненых еще устанавливают.

Часть расстреляли, а остальное – развернули

После зверской атаки оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа. Мирные люди до сих пор заблокированы там: уцелевшие женщины и дети не выпускаются из населенного пункта. Связаться с жителями села практически невозможно. Как и оказать им гуманитарную или медицинскую помощь?

В Главном управлении разведки Украины напомнили, что защита гражданского населения во время войны регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертой Женевской конвенцией. Согласно ей, умышленные нападения на гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, равны военному преступлению.

Добавим, что, несмотря на подлость захватчиков, благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать часть пострадавших людей на Киевщине, а также в других регионах. За предыдущие сутки, 11 марта, освободили более 7 тысяч украинцев .