По словам Владимира Зеленского, Украина не прекратит попытки спасти людей. Даже несмотря на то, что оккупанты постоянно пытаются эти попытки цинично сорвать.
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Обращение Зеленского 11 марта: в этот день удалось спасти 7144 человека
"Сегодня российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров. Но вопреки всему удалось спасти 7144 человека. Из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей", – рассказал президент.
И это 7144 причины, чтобы и завтра, и послезавтра пытаться организовать спасение для украинцев из окруженных городов. Мы будем это делать,
– подчеркнул Зеленский.
И добавил, что также государство будет делать все, чтобы завозить в украинские города гуманитарный груз.
К сожалению, беда с Мариуполем – он заблокирован врагом: "Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев".
Завтра все равно мы попробуем еще раз. Еще раз направить еду, воду и медикаменты для нашего города,
– пообещал глава государства.
Полное видео вечернего обращения Зеленского 11 марта