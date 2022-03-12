За словами Володимира Зеленського, Україна не припинить спроб врятувати людей. Навіть попри те, що окупанти постійно намагаються ці спроби цинічно зірвати.

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Звернення Зеленського 11 березня: цього дня вдалося врятувати 7144 людини

"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все вдалося врятувати 7144 людини. З Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів", – розповів президент.

І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. Ми будемо це робити,

– наголосив Зеленський.

І додав, що так само держава робитиме все, щоб завозити в українські міста гуманітарний вантаж.

На жаль, біда з Маріуполем – він заблокований ворогом: "Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців".

Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста,

– пообіцяв глава держави.

Повне відео вечірнього звернення Зеленського 11 березня