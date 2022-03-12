Чергове звірство російські загарбники скоїли 11 березня. Вони розстріляли колону мирних жителів, яка складалась винятково з жінок та дітей, під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя.

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Цей гуманітарний коридор на Київщині був попередньо погодженим, але і це не зупинило рашистів. Унаслідок їхнього цинічного обстрілу загинули 7 людей, серед них – 1 дитина. Точну кількість поранених ще встановлюють.

Частину колони розстріляли, решту – розвернули

Після звірської атаки окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога. Мирні люди й досі заблоковані там: уцілілих жінок та дітей не випускають із населеного пункту. Сконтактувати із мешканцями села практично неможливо. Як і надати їм гуманітарну чи медичну допомогу.

У Головному управлінні розвідки України нагадали, що захист цивільного населення під час війни регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема – Четвертою Женевською конвенцією. Відповідно до неї, умисні напади на цивільних осіб, які не беруть жодної участі в бойових діях, дорівнюють воєнному злочину.

Додамо, що, попри підлість загарбників, завдяки гуманітарним коридорам таки вдалося евакуювати частину постраждалих людей на Київщині, а також в інших регіонах. За попередню добу, 11 березня, визволили понад 7 тисяч українців.

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