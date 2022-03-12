Про це заявив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай. Він зазначив, що вони продовжують працювати над відкриттям зеленого коридору.

До теми Падлюка не пройде, – голова Луганської ОВА заспокоїв мешканців Донбасу

Для евакуації все готово

За його словами, місцева влада вже давно пропрацювала з Офісом Президента та нашими військовими коридори, якими поїдуть автобуси з людьми. Водночас домовились із сусідньою областю про кілька десятків автобусів, а також є водії та пальне.

Крім того, Гайдай зазначив, що Укрзалізниця надала декілька ешелонів. Він наголосив, що ОП та місцева влада організували все для створення зеленого коридору й евакуації цивільних.

Однак ми не можемо цього зробити, тому що росіяни не погоджують (зелений коридор – 24 канал). Боюсь, що вони розстріляють автобуси з людьми,

– зауважив Гайдай.

До слова, Гайдай повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк і Рубіжне, що на Луганщині. Він наголосив, що вже майже тиждень кількість жертв налічує десятки осіб, водночас є сотні пошкоджених будинків.

Гайдай розповів про перешкоджання евакуації людей з Луганщини: дивіться відео