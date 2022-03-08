Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації. За словами Сергія Гайдая, ворог щосили намагається прорвати українську оборону.

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Як зазначив Гайдай, зарабників прогнали біля міст Золоте та аж до Первомайську. Також в орків нічого не виходить у місті Рубіжне, яке розташоване у Сіверськодонецькому районі Луганської області.

Усі мужньо нас боронять. Усе нормально. Не пройде падлюка,

– заспокоїв голова ЛОВА.

Також, за його словами, російські військові намагаються зайти і з боку Камені. Проте Нацгвардія, прикордонники і Збройні сили України є на місцях та дають потужну відсіч ворогу.

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