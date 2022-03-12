Об этом заявил председатель Луганской ВГА Сергей Гайдай. Он отметил, что они продолжают работать над открытием зеленого коридора.

К теме Падлюка не пройдет, – глава Луганской ОГА успокоил жителей Донбасса

Для эвакуации все готово

По его словам, местная власть уже давно проработала с Офисом Президента и нашими военными коридоры, по которым поедут автобусы с людьми. В то же время договорились с соседней областью о нескольких десятках автобусов, а также есть водители и топливо.

Кроме того, Гайдай отметил, что Укрзализныця предоставила несколько эшелонов. Он отметил, что ОП и местные власти организовали все для создания зеленого коридора и эвакуации гражданских.

Однако мы не можем этого сделать, потому что россияне не согласовывают (зеленый коридор – 24 канал). Боюсь, что они расстреляют автобусы с людьми,

– заметил Гайдай.

К слову, Гайдай сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и Рубежное на Луганщине. Он отметил, что уже почти неделю количество жертв насчитывает десятки человек, в то же время есть сотни поврежденных домов.

Гайдай рассказал о препятствовании эвакуации людей из Луганщины: смотрите видео