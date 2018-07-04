КИА инвестирует в выпуск мощных электрокаров

В свежем выпуске программы "Авто24" – компания КИА в 2017 году успешно продала почти все электрокары, поэтому решила не останавливаться и опережать конкурентов в развитии. Уже совсем скоро они будут выпускать сверхмощные машины.

Для компании КИА прошлый год был достаточно выгодный в плане продаж электрокаров. В частности, электрическая модель KIA Soul в Европе стала такой же популярной, как и бензиновая.

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Из 12 тысяч всех автомобилей половину приобрели с электродвигателем, поэтому компания решила пойти на радикальный шаг: для модели Soul теперь не будет двигателя внутреннего сгорания. Зато КИА инвестирует деньги в разработку кроссовера с новой, более мощной батареей на 40 киловатт.

"Формула-1" застряла в "каменном веке"

Легенда гонки Льюис Хамильтон выдвинул удачную идею продвижения такой мирового события, как гонки "Формула-1". По его словам, гонки застряли в каменном веке, если сравнивать с показателями NBA или NFL.



Авто во время гонки

Льюис советует обратить внимание на проморолики в социальных сетях, так как телевидение не покрывает весь мир, а география самых гонки не менялась с 2004 года. Социальные сети сегодня являются сверхмощной платформой для продвижения этого вида спорта.

О ремейке культового фильма "Гонки "Пушечное ядро"– смотрите в программе.