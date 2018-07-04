14:17
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Авто24

КИА инвестирует в выпуск мощных электрокаров

Авто24 75 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Авто24" – компания КИА в 2017 году успешно продала почти все электрокары, поэтому решила не останавливаться и опережать конкурентов в развитии. Уже совсем скоро они будут выпускать сверхмощные машины.

Для компании КИА прошлый год был достаточно выгодный в плане продаж электрокаров. В частности, электрическая модель KIA Soul в Европе стала такой же популярной, как и бензиновая.

Читайте также: Ferrari 1963 продали на аукционе за рекордную сумму: потрясающая цена

Из 12 тысяч всех автомобилей половину приобрели с электродвигателем, поэтому компания решила пойти на радикальный шаг: для модели Soul теперь не будет двигателя внутреннего сгорания. Зато КИА инвестирует деньги в разработку кроссовера с новой, более мощной батареей на 40 киловатт.

"Формула-1" застряла в "каменном веке"

Легенда гонки Льюис Хамильтон выдвинул удачную идею продвижения такой мирового события, как гонки "Формула-1". По его словам, гонки застряли в каменном веке, если сравнивать с показателями NBA или NFL.


Авто во время гонки

Льюис советует обратить внимание на проморолики в социальных сетях, так как телевидение не покрывает весь мир, а география самых гонки не менялась с 2004 года. Социальные сети сегодня являются сверхмощной платформой для продвижения этого вида спорта.

О ремейке культового фильма "Гонки "Пушечное ядро"– смотрите в программе.

Теги: Авто Электромобиль Гонки Авто24
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 555
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 1068
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
2035
"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
сегодня, 01:01 "Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
905
В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
3 июля, 23:52 В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
1005
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук