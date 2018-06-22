Ferrari 1963 года продан на аукционе за рекордную сумму: потрясающая цена

Ferrari 1963 года продан на аукционе за рекордную сумму: потрясающая ценаАвто24 22 Читати новину українською
Автомобиль Ferrari 250 GTO 1963 года получил титул самого дорогого автомобиля. На аукционе его приобрели за рекордные 80 миллионов долларов.
Владельцем дорогого авто стал глава компании "ВезаТек" Дэвид Макнил, у которого уже настоящая коллекция Ferrari
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Кстати, это неплохая инвестиция. Ведь эксперты уверяют: за 5 лет стоимость машины вырастет до 100 миллионов долларов.
Ferrari 250 GTO 1963 года
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Источник: 24 канал
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