Ferrari 1963 року продали на аукціоні за рекордну суму: приголомшлива ціна

Ferrari 1963 року продали на аукціоні за рекордну суму: приголомшлива цінаАвто24 92 Читать новость на русском
Автомобіль Ferrari 250 GTO 1963 року здобув титул найдорожчого автомобіля. На аукціоні його придбали за рекордні 80 мільйонів доларів.
Власником дорогого авто став голова компанії "ВезаТек" Девід Макніл, у якого вже справжня коллекція Ferrari
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До речі, це непогана інвестиція. Адже експерти запевняють: через 5 років вартість машини зросте до 100 мільйонів доларів.
Ferrari 250 GTO 1963 року
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Джерело: 24 канал
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