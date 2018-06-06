Електрокар Tesla Model X взяв на буксир 130-тонний літак та встановив новий рекорд Гіннеса
Електрокросовер Model X від Tesla зміг взяти на буксир 130-тонний літак Boeing. Офіційна цифра дозволеної ваги причепа для Tesla Model X – 2,5 тонни. Але, виявилось, для Tesla це не межа. Електромобіль з легкістю протягнув Boeing на відстань 300 метрів і цим самим встановив новий рекорд Гіннеса.
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Джерело: 24 Канал
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