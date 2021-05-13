Вашингтон сейчас находится в контакте с Москвой и хочет обсудить хакерскую атаку на один из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline. Ответственные страны должны повлиять на киберпреступников-вымогателей.

Об этом американский президент Джо Байден сообщил в своей речи. Он не считает, что к атаке причастны россияне, хотя хакеры, вероятнее всего, живут в России. Так, он заявил о намерении встретиться со своим российским коллегой и обсудить этот вопрос.

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Пиво за вакцинацию в Вашингтоне

В Вашингтоне устроили бесплатную вакцинацию от COVID-19 под открытым небом. Чтобы поощрить больше людей сделать прививку – за укол предлагают бокал пива.

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