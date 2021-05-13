Байден обсудит с Путиным кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline – Голос Америки
Вашингтон сейчас находится в контакте с Москвой и хочет обсудить хакерскую атаку на один из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline. Ответственные страны должны повлиять на киберпреступников-вымогателей.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Об этом американский президент Джо Байден сообщил в своей речи. Он не считает, что к атаке причастны россияне, хотя хакеры, вероятнее всего, живут в России. Так, он заявил о намерении встретиться со своим российским коллегой и обсудить этот вопрос.
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