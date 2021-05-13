Пока неизвестно, в каком формате состоится встреча руководителей США и России. Однако в Кремле предупредили, что будут советоваться о встрече Джо Байдена и Владимира Путина с эпидемиологами.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он не назвал точную дату предстоящей встречи.

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По предварительным данным, встреча запланирована на июнь, но детали обещают обнародовать позже.

Она (встреча – 24 канал) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов,

– сказал Песков.

Журналисты также спросили пресс-секретаря президента о причинах встречи президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-формате, а не в режиме личной встречи. На это Песков ответил, что такой формат выбрали из-за пандемии и рекомендации эпидемиологов.

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