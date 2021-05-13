Встретится ли Путин с Байденом вживую: в Кремле объяснили формат встречи
Пока неизвестно, в каком формате состоится встреча руководителей США и России. Однако в Кремле предупредили, что будут советоваться о встрече Джо Байдена и Владимира Путина с эпидемиологами.
Источник:РБК
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он не назвал точную дату предстоящей встречи.
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По предварительным данным, встреча запланирована на июнь, но детали обещают обнародовать позже.
Она (встреча – 24 канал) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов,
– сказал Песков.
Журналисты также спросили пресс-секретаря президента о причинах встречи президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-формате, а не в режиме личной встречи. На это Песков ответил, что такой формат выбрали из-за пандемии и рекомендации эпидемиологов.
Что известно о встрече Байдена и Путина
- 13 апреля Джо Байден предложил Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьих стран". Сначала организовать встречу президентов согласились три страны – Финляндия, Австрия и Исландия.
- В России подтвердили намерение Путина о встрече. Однако точную дату и место проведения пока не согласовали. Байден говорил, что хотел бы встретиться президентом России во время поездки в Европу летом 2021 года.
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