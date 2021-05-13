Наразі невідомо, в якому форматі відбудеться зустріч очільників США та Росії. Однак у Кремлі попередили, що будуть радитися щодо зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна з епідеміологами.

Про це заявив журналістам прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Водночас він не назвав точну дату майбутньої зустрічі.

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За попередніми даними, зустріч запланована на червень, але деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Вона (зустріч – 24 канал) також буде окремим предметом для розгляду епідеміологів,

– сказав Пєсков.

Журналісти також запитали прессекретаря президента про причини зустрічі президента Росії Володимира Путіна з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем в онлайн-форматі, а не в режимі особистої зустрічі. На це Пєсков відповів, що такий формат вибрали через пандемію і рекомендації епідеміологів.

Що відомо про зустріч Байдена та Путіна