Также чиновник Альянса добавил, что прежде всего все зависит от России и того, какие действия она будет совершать. В области кибернетики некоторые вещи могут выйти даже за пределы 5-й статьи.

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Пока ни одна из стран не обратилась с таким запросом к Альянсу, чтобы защититься от атак агрессора.

В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия. Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики, вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции,

– сказал чиновник.

Также во время встречи с представителями оборонного комплекса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на этой неделе будут обнародованы решения по дальнейшему укреплению партнерства во всем мире. Это необходимо для достижения главной цели НАТО – предотвратить войну и сохранить мир, обеспечивая надежное сдерживание.