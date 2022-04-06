Российские оккупанты пытаются нанести удары по нашей инфраструктуре не только ракетами. Враг активно использует свои силы и в киберпространстве.

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Атака на "Укртелеком"

Как сообщили в Госспецсвязи, "Укртелеком" является постоянным прицелом вражеских хакеров. В частности, атака, которую они совершили 28 марта, была очень мощной.

Кибернападение происходило в два этапа. Первую стадию исследования враг проводил по недавно оккупированной части территории Украины. Для этого хакеры использовали скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников компании

На втором этапе хакеры пытались повредить сервисы и оборудование компании. Была попытка изменить пароли аккаунтов, оборудования и файерволов. Эта волна была замечена уже через 15 минут после начала и успешно преодолена.

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