Російські окупанти намагаються завдати ударів по нашій інфраструктурі не лише ракетами. Ворог активно використовує свої сили й у кіберпросторі.

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Атака на "Укртелеком"

Як повідомили у Держспецзв'язку, "Укртелеком" постійним прицілом ворожих хакерів. Зокрема, атака, яку вони здійснили 28 березня, була дуже потужною.

Кібернапад відбувався у два етапи. Першу стадію дослідження ворог проводив з нещодавно окупованої частини території України. Для цього хакери використали скомпрометований обліковий запис одного із працівників компанії

На другому етапі хакери намагалися пошкодити сервіси та обладнання компанії. Була спроба змінити паролі облікових записів, обладнання та фаєрволів. Ця хвиля була помічена вже через 15 хвилин після початку та успішно подолана.

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