Такие точки сфотографировать, чтобы они попали в единую базу на Google Maps.

К теме Во Львове возле военкомата задержали мужчину, который фотографировал объекты и очереди

Специальный бот для сообщений об обнаруженных метках можно найти в телеграме по адресу @ukraine_avanger_bot.

Уважаемые граждане! Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах,

– говорится в сообщении.

Добавим, что Укравтодор призывает граждан фиксировать и уничтожать определенные отметки на дорогах. Речь идет о специальных знаках-сигналах, которыми вражеское войско обозначает важные объекты

Что делать, если увидели такие отметки:

Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой.

Будьте бдительными, по возможности фиксируйте их и обязательно сообщайте о них в полицию с помощью горячей линии 102.

Они выглядят вот так: