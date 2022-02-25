Такі точки сфотографувати, щоб вони потрапили до єдиної бази на Google Maps.
До теми У Львові біля військкомату затримали чоловіка, який фотографував об'єкти й черги
Спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітка можна знайти в телеграмі за адресою @ukraine_avanger_bot.
Шановні громадяни! Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах,
– йдеться у повідмленні.
Додамо, що Укравтодор закликає громадян фіксувати та знищувати певні позначки на дорогах. Мовиться про спеціальні знаки-сигнали, якими вороже військо позначає важливі об'єкти
Що робити, якщо побачили такі позначки:
- Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.
- Будьте пильними, за можливості фіксуйте їх і обов’язково повідомляйте про них у поліцію за допомогою гарячої лінії 102.
Вони виглядають ось так: