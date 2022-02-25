Такі точки сфотографувати, щоб вони потрапили до єдиної бази на Google Maps.

До теми У Львові біля військкомату затримали чоловіка, який фотографував об'єкти й черги

Спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітка можна знайти в телеграмі за адресою @ukraine_avanger_bot.

Шановні громадяни! Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах,

– йдеться у повідмленні.

Додамо, що Укравтодор закликає громадян фіксувати та знищувати певні позначки на дорогах. Мовиться про спеціальні знаки-сигнали, якими вороже військо позначає важливі об'єкти

Що робити, якщо побачили такі позначки:

Замальовуйте їх або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.

Будьте пильними, за можливості фіксуйте їх і обов’язково повідомляйте про них у поліцію за допомогою гарячої лінії 102.

Вони виглядають ось так:



Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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