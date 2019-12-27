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      Киберполиция поймала преступника, который продавал данные таможен на хакерских форумах

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      Хакер продавал базы данных таможен на тематических форумах / hk.npu.gov.ua

      Хакер продавал базы данных таможен на тематических форумах. Цена одной базы составляла 3 тысячи долларов США.

      35-летний харьковский предприниматель был участником тематических хакерских форумов, сообщает Киберполиция Харькова.

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      Клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы. Стоимость одной такой информации стоила 3 тысячи долларов США. С мужчиной общались через засекреченные каналы мессенджеров, а рассчитывались в криптовалюте.

      Киберполиция провела обыск в его доме. Изъяты флеш-носитель и компьютерная техника, которую направили на экспертизу.

      Правоохранители устанавливают, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.

      хакер харків митниця кіберполіція
      Хакер продавал базы данных таможен на тематических форумах / Фото: Нацполиция

      По данному факту начато уголовное производство за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации. Хакеру грозит до 2 лет заключения.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Полиция Кибербезопасность
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