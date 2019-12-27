Кіберполіція впіймала злочинця, який продавав дані митниць на хакерських форумах

Хакер продавав бази даних митниць на тематичних форумах. Ціна однієї бази становила 3 тисячі доларів США.

35-річний харківський підприємець був учасником тематичних хакерських форумів, повідомляє кіберполіція Харкова.

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Клієнти робили замовлення на купівлю актуальної інформації щодо перетину митного кордону. Вартість однієї такої інформації коштувала 3 тисячі доларів США. Із чоловіком спілкувались через засекречені канали месенджерів, а розраховувались у криптовалюті.

Кіберполіція провела обшук в його помешканні. Вилучено флеш-носій та комп’ютерну техніку. Вилучену техніку направлено на експертизу.

Правоохоронці встановлюють, яким чином відбувався витік службової інформації з обмеженим доступом.



Хакер продавав бази даних митниць на тематичних форумах / Фото: Нацполіція

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Хакеру загрожує до 2 років ув'язнення.