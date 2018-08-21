Киберполиция помогла итальянским коллегам раскрыть канал сбыта украденных за рубежом мотоциклов

Ворованные мотоциклы злоумышленники продавали через интернет. В рамках международной правовой помощи работники киберполиции установили лиц, причастных к преступной схеме похищения и сбыта транспорта, а также разоблачили места хранения мотоциклов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что 21 августа, в трех регионах Украины были проведены санкционированные обыски, по результатам которых изъято почти три десятка угнанных мотоциклов.

Прокуратурой Итальянской республики при суде города Римини проводится расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц, которые в составе преступной организации совершили угоны транспортных средств на территории Италии. Во время проведения расследования итальянские правоохранители установили, что некоторые транспортные средства реализуются с помощью интернет-сети на территории Украины,

– говорится в сообщении.

По результатам проведенной работы сотрудники полиции установили лиц, которые продавали похищенный транспорт для мотокросса на территории Украины. Злоумышленники торговали мотоциклами на специальном сайте. Кроме того правоохранители установили места хранения похищенного имущества.

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Сейчас лица, владевшие похищенным транспортом, не смогли предоставить нужные документы, которые бы подтвердили законность его приобретения и происхождения. Правоохранители расследуют каналы с помощью которых мотоциклы попали в Украину.