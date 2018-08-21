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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Киберполиция помогла итальянским коллегам раскрыть канал сбыта украденных за рубежом мотоциклов

17 Читати новину українською
Итальянские и украинские полицейские разоблачили "дилеров" похищенных мотоциклов
Итальянские и украинские полицейские разоблачили "дилеров" похищенных мотоциклов / https://www.npu.gov.ua

Ворованные мотоциклы злоумышленники продавали через интернет. В рамках международной правовой помощи работники киберполиции установили лиц, причастных к преступной схеме похищения и сбыта транспорта, а также разоблачили места хранения мотоциклов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что 21 августа, в трех регионах Украины были проведены санкционированные обыски, по результатам которых изъято почти три десятка угнанных мотоциклов.

Прокуратурой Итальянской республики при суде города Римини проводится расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц, которые в составе преступной организации совершили угоны транспортных средств на территории Италии. Во время проведения расследования итальянские правоохранители установили, что некоторые транспортные средства реализуются с помощью интернет-сети на территории Украины,
– говорится в сообщении.

По результатам проведенной работы сотрудники полиции установили лиц, которые продавали похищенный транспорт для мотокросса на территории Украины. Злоумышленники торговали мотоциклами на специальном сайте. Кроме того правоохранители установили места хранения похищенного имущества.

поліція, кіберполіція, Італія

"Дилеры" организовали схему незаконного ввоза похищенного транспорта и его продажи

Сейчас лица, владевшие похищенным транспортом, не смогли предоставить нужные документы, которые бы подтвердили законность его приобретения и происхождения. Правоохранители расследуют каналы с помощью которых мотоциклы попали в Украину.

 

Теги: Новости Украины Полиция
Источник: 24 Канал
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