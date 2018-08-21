Кіберполіція допомогла італійським колегам викрити канал збуту вкрадених за кордоном мотоциклів

Крадені мотоцикли зловмисники продавали через інтернет. У рамках міжнародної правової допомоги працівники кіберполіції встановили осіб причетних до злочинної схеми викрадення та збуту транспорту, а також викрили місця зберігання мотоциклів.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

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Зазначається, що 21 серпня, у трьох регіонах України було проведено санкціоновані обшуки за результатами яких вилучено майже три десятки викрадених мотоциклів.

Прокуратурою Італійської республіки при суді міста Ріміні проводиться розслідування у кримінальній справі, порушеній відносно невстановлених осіб, які у складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Італії. Під час проведення розслідування італійські правоохоронці встановили, що деякі транспортні засоби реалізовуються за допомогою Інтернет-мережі на території України,

– йдеться у повідомленні.

За результатами проведеної роботи працівники поліції встановили осіб, які продавали викрадений транспорт для мотокросу на території України. Зловмисники торгували мотоциклами на спеціальному сайті. Крім того правоохоронці встановили місця зберігання викраденого майна.



"Дилери" організували схему з незаконного ввезення викраденого транспорту та його продажу

Наразі особи, що володіли викраденим транспортом не змогли надати потрібні документи, які б засвідчили законність його придбання та походження. Правоохоронці розслідують канали за допомогою яких мотоцикли потрапили до України.