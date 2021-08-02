Ранее во время стрима геймера спросили "Крым украинский или русский". Костылев на английском языке ответил, мол, "русский".

К теме Игрок украинской киберспортивной команды Костылев s1mple назвал Крым "российским"

Объяснение Алиева

Игрок команды NA'VI говорит, что трансляция проходила 2 года назад, а его фразу якобы вырвали из контекста. Костылев сказал, что отвечал на сообщения с донатами "на автомате".

На этот вопрос я ответил, особо не задумываясь, просто предполагая, что человек, который спрашивает по-английски, уточняет о ситуации в Крыму. Например, какие законы там действуют для иностранцев,

– оправдывается Костылев.

Почему не ответил развернуто

Он добавил, что не мог развернуто ответить на вопрос на английском, поскольку отвлекался на игру.

Отдельно Костылев сказал, что поддерживает целостность Украины. Киберспортсмен утверждает, что гордится тем, что украинец и представляет государство на мировой арене.

Активист Сергей Стерненко обратил внимание на объяснение Кистилева. Он отметил, что на видео отчетливо слышно, как он говорит на английском "Крым это Украина или Россия? Россия".

Это однозначные слова, которые нельзя иначе интерпретировать. Ну и главное – Александр так и не извинился и не написал что Крым – это Украина,

– заметил Стерненко.