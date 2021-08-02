Раніше під час стріму геймера запитали "Крим український чи російський". Костилєв англійською мовою відповів, мовляв, "російський".

До теми Гравець української кіберспортивної команди Костилєв s1mple назвав Крим "російським"

Пояснення Костилєва

Гравець команди NA'VI каже, що трансляція відбувалась 2 роки тому, а його фразу начебто вирвали з контексту. Костилєв сказав, що відповідав на повідомлення з донатами "на автоматі".

На це питання я відповів, особливо не задумуючись, просто припускаючи, що людина, яка питає англійською, уточняє про ситуацію в Криму. Наприклад, які закони там діють для іноземців,

– виправдовується Костилєв.

Чому не відповів розгорнуто

Він додав, що не міг розгорнуто відповісти на питання англійською, оскільки відволікався на гру.

Окремо Костилєв сказав, що підтримує цілісність України. Кіберспортсмен стверджує, що гордиться тим, що українець та представляє державу на світовій арені.

Активіст Сергій Стерненко звернув увагу на пояснення Кистилєва. Він наголосив, що на відео чітко чутно, як він каже англійською "Крим це Україна чи Росія? Росія".

Це однозначні слова, які не можна інакше інтерпретувати. Ну і головне – Олександр так і не вибачився та не написав що Крим – це Україна,

– зауважив Стерненко.