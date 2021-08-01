Під час стріму геймеру надійшло питання "Крим український чи російський". Костилєв англійською мовою чітко відповів, мовляв, "російський".
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У мережі опублікували відео коментаря.
Схожі скандали: що відомо
- На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо опублікували мапу, на якій між Україною та півостровом була проведена межа. Згодом ситуацію виправили та заявили, що це була "прикра помилка".
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Український онлайн-сервіс Hotline у травні опублікував карту України без тимчасово окупованого півострова. Компанія таки вибачилась та наголосила, що Крим – це Україна.
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30 червня у скандал втрапив Київський залізничний вокзал . Там продавали російський журнал, у якому на опублікованій карті окупований півострів Крим зобразили у складі Росії