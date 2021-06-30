Увагу на скандальний журнал звернув український журналіст Олександр Шаріпов. Він оприлюднив у мережі світлину з картою.
Актуально "Слава Україні – гі*но Росії": священник ПЦУ поскандалив через "попів-сепаратистів"
А взагалі це нормально, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений у складі Росії,
– заявив журналіст.
Відповідь Укрзалізниці
В Укрзалізниці вже відреагували на скандал та подякували за сигнал. Окрім того, пресслужба повідомила, що інформацію вже передали спеціалістам відповідного підрозділу для розв'язання ситуації.
Скандал в Одесі
- Нещодавно скандал, пов'язаний з Росією, також спалахнув в Одесі.
- Депутатка Одеської райради від "Партії Шарія" Ніна Ісаченко заявила,, що не говоритиме українською у сесійній залі.
- Свої дії Ісаченко пояснила тим, що "надає перевагу говорити тією мовою, якою мені зручно".