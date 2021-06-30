Внимание на скандальный журнал обратил украинский журналист Александр Шарипов. Он опубликовал в сети фотографию с картой.
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А вообще это нормально, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначенный в составе России,
– заявил журналист.
Ответ Укрзализныци
В Укрзализныце уже отреагировали на скандал и поблагодарили за сигнал. Кроме того, пресс-служба сообщила, что информацию уже передали специалистам соответствующего подразделения для решения ситуации.
Скандал в Одессе
- Недавно скандал, связанный с Россией, также вспыхнул в Одессе.
- Депутат Одесского райсовета от "Партии Шария" Нина Исаченко заявила, что не будет говорить на украинском в сессионном зале.
- Свои действия Исаченко объяснила тем, что "предпочитает говорить на том языке, на котором мне удобно".