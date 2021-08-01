Крим окупований Росією з 2014 року. Територія ж Росії на карті у перевізника не зображена взагалі.

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Карта України без Криму у британського перевізника: що вона означає

ЗМІ отримали фото з Італії від емігранта з Білорусі, дальнобійника Валерія Бичковського.

На ньому зображений автомобіль (на румунських номерах) компанії CAME-RO, який вантажать на пором.

І на цьому авто мапа України показана без Криму.



Карта України без Криму на фургонах британського перевізника / Фото Валерія Бичковського



За словами очевидця, автомобіль був на румунських номерах / Фото Валерія Бичковського

Такі ж зображення є на фото на сторінці компанії у фейсбуці.



У соцмережах перевізника – такі ж зображення / Фото з фейсбука CAME-RO

Та важливо зауважити ось що:

Компанія CAME-RO надає послуги з перевезення у Великій Британії та більшості країн Європи.

Карта ж на автомобілях перевізника показує, куди вони можуть доставляти речі.

Відсутність Криму (як, додамо, і розташованої в анклаві біля Польщі Калінінградської області Росії та й решти її території) на карті фактично означає, що автомобілі компанії туди не їздять.

Тож є в цій ситуації підстави для скандалу – ще треба розібратися.

Про те, чи є якісь коментарі від CAME-RO або представників влади України, наразі нічого не відомо.

До слова, липень 2021 скандалами навколо карти України буквально переповнений: