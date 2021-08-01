Крым оккупирован Россией с 2014 года. Территория же России на карте у перевозчика не показана вообще.
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Карта Украины без Крыма у британского перевозчика: что она означает
СМИ получили фото из Италии от эмигранта из Беларуси, дальнобойщика Валерия Бычковского.
- На нем изображен автомобиль (на румынских номерах) компании CAME-RO, который грузят на паром.
- И на этом автомобиле карта Украины показана без Крыма.
Карта Украины без Крыма на фургонах британского перевозчика / Фото Валерия Бычковского
По словам очевидца, автомобиль был на румынских номерах / Фото Валерия Бычковского
Такие же изображения есть на фото на странице компании в фейсбуке.
В соцсетях перевозчика – такие же изображения / Фото с Фейсбук CAME-RO
Но важно заметить вот что:
- Компания CAME-RO предоставляет услуги по перевозке в Великобритании и большинстве стран Европы.
- Карта же на автомобилях перевозчика показывает, куда они могут доставлять вещи.
Отсутствие Крыма (как, добавим, и расположенной в анклаве на территории Польши Калининградской области России и остальных ее территорий) на карте фактически означает лишь то, что автомобили компании туда не ездят.
- Так что есть ли в этой ситуации основания для скандала – еще надо разобраться.
А вот том, есть ли какие-то комментарии от CAME-RO или представителей власти Украины, пока не известно ничего.
К слову, июль 2021 скандалами вокруг карты Украины буквально переполнен:
- 5 июля стало известно, что государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом.
- 6 июля в украиноязычной версии Википедии заметили карту России с Крымом.
- А в инстаграме на странице официального представительства JBL – карту Украины без Крыма и Донбасса.
- 22 же июля карта Украины с отмежеванным Крымом оказалась на сайте Олимпиады.