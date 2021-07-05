Телеканал "Дом" заявив, що випуск було вилучено з ефіру каналу. Їхня Служба внутрішньої безпеки вже проводить розслідування.
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У ефірі телеканалу "Дом" опублікували карту з "російським" Кримом
Телеканал розповів, що проєкт "Русский дневник" має графічну заставку з картою Росії, але без зображення окупованого півострова.
Разом із тим, в одному з випусків раптово з'являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу,
– мовиться у повідомленні каналу.
Там також розповіли, що всі попередні планові випуски проєкту "Русский дневник" мають затверджену каналом графічну заставку — карта Росії без Криму.
Чому в ефірі з'явилась інша карта
"Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з'ясовується Службою внутрішньої безпеки", – розповіли на сторінці телеканалу.
Наразі там проводять службову перевірку через те, що "подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків – невідомо".
Всіх долучених до проєкту людей відсторонили від виконання своїх обов'язків.
Попередньо винний встановлений. Крим – це Україна, і канал "Дом" робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об'єктом диверсій та провокацій.
– розповіли у "Домі".
Також канал публічно звернувся до СБУ, щоб ті допомогли провести внутрішнє розслідування.
Олексій Арестович відреагував на скандал
"За попередньою інформацією – російська карта з Кримом на заставці телеканалу "Дом", справа рук конкретної людини", – продублював інформацію з фейсбуку каналу Арестович.
Також додав, що людину "встановили", а канал звернувся в СБУ з проханням провести належне розслідування. Згадав й те, що в переліку заставок каналу такої карти немає.
Останні скандали щодо Криму: коротко
- 30 червня Київський залізничний вокзал опинився в епіцентрі скандалу через продаж російського журналу. На опублікованій там карті окупований півострів Крим зобразили у складі Росії.
- Наприкінці березня російський блогер у відео пояснив, чому Крим є українським. Після хвилі негативу від своїх земляків, блогер з нікнеймом @primburg видалив відео.