Російський блогер з нікнеймом @primburg пояснив у тіктоці, чому Крим є українським. Однак після хвилі негативу від своїх земляків, хлопець видалив відео.

17-річний росіянин назвав кілька причин, які спростовують тезу про те, що півострів є російським. Однак така позиція не сподобалася іншим користувачам мережі.

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Реакція на відео

Під відео росіяни писали, що їм без різниці на закони України. Вони питали в автора, чи точно той є росіянином і мовляв, не йому вирішувати, чий Крим. Ба більше, у коментарях додали, що "Україна й Росія – це СРСР. Розвалили велику країну".

Водночас українцям відео сподобалося. Вони казали, що хлопець молодець і мудріший за частину росіян. Крім того, користувачі з України писали "більше б таких людей" та "ще є росіяни, не заражені роспропагандою".

Однак блогер не стерпів критики від своїх земляків і видалив відео одразу наступного дня. Тепер його не можна переглянути у профілі @primburg.

Що говорив блогер на відео

Хлопець назвав кілька аргументів, які заперечують думку про те, що Крим є російський.

Він згадав про незаконність так званого "референдуму" на півострові та порушення Будапештського меморандуму.

Блогер додав, що лише 8 країн визнали окупацію Криму: "Серед них – Куба, Афганістан, Сирія, Венесуела та інші бідні країни".

Водночас у відповіді на питання про те, чому півострів не є російським історично, хлопець допустив кілька помилок.