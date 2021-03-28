Росіянин у тіктоці пояснив, чому Крим – це Україна: мережа вибухнула коментарями
Російський блогер з нікнеймом @primburg опублікував у своєму тіктоці відео, яке спровокувало бурхливе обговорення у мережі. Він вирішив пояснити своїм землякам, чому Крим є українським.
Джерело:24 канал
17-річний хлопець одразу ж уточнив, що він – росіянин. Після цього, як зазначено в описі до відео, звернувся до "кремлеботів".
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Блогер зазначив, що згідно з 73 статтею Конституцією України питання про зміну кордонів вирішується лише всеукраїнським референдумом.
"72 стаття каже нам, що такий референдум може призначити або парламент, або президент, лише за згодою народу", – додав він.
27 лютого 2013 року російський спецназ захопив органи влади Криму. Був порушений Будапештський меморандум,
– наголосив росіянин.
Й також додав, що російським півострів визнали лише 8 країн. Серед них – Куба, Афганістан, Сирія, Венесуела та інші бідні країни.
Росіянин звернувся до "кремлеботів": дивіться відео з тіктоку блогера
17-річний юнак зауважив, що в окупованому Криму досі немає російських банків, а також популярних брендів – наприклад, McDonald's.
Неточності у відео
Після цього блогер намагався відповісти на питання, чому історично Крим не можна вважати російським. Але з цим у нього виникли певні труднощі.
- Росіянин зазначив, що у 1954 році Крим законно подарував Україні Хрущов. Сучасні історики стверджують, що цей указ не був особистою ініціативою радянського діяча.
- Слово "подарував" тут також не зовсім доречне. Адже, на думку низки дослідників, СРСР передали Україні півострів вимушено – через важку економічну ситуацію.
"До цього він був російським, а ще раніше – турецьким. Але ж Калінінград також був історично німецьким", – підсумував російський блогер.
Шквал коментарів
Українці у коментарях до допису хлопця пишуть, що приємно бачити, що є росіяни, які розуміють справжню ситуацію. Водночас наголошують, що суть відео правильно, але є певні нюанси.
- "Нарешті я знайшов адекватного росіянина";
- "Хрущов не подарував, а сплавив проблемний Крим";
- "Маленьке зауваження: не подарунок, а велика економічна та екологічна проблема";
- "Молодець, малий. Ти мудріший за більшу половину росіян";
- "Побільше б таких людей";
- "Це дуже добре, що ви почали вивчати українські закони";
- "Ще є росіяни, не заражені роспропагандою".
Росіяни, незадоволені позицією блогера, наголошують, що їм байдуже на законодавство в інших країнах. Й навіть висловлюють сподівання, що той приєднається до Навального (він у в'язниці).
- "Яка нам різниця, які в України закони?";
- "Можливо, ти не росіянин? Не тобі вирішувати, чий Крим!";
- "Чому Крим – Україна? Бо Україна й Росія – це СРСР. Розвалили велику країну".
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