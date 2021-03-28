Российский блогер с никнеймом @primburg опубликовал в своем тиктоке видео, которое спровоцировало бурное обсуждение в сети. Он решил объяснить своим землякам, почему Крым украинский.

17-летний парень сразу же уточнил, что он – россиянин. После этого, как указано в описании к видео, обратился к "кремлеботам".

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Блогер отметил, что согласно 73 статье Конституции Украины вопрос об изменении границ решается только всеукраинским референдумом.

"72 статья говорит нам, что такой референдум может назначить либо парламент, либо президент, только с согласия народа", – добавил он.

27 февраля (2014 года – 24 канал) российский спецназ захватил органы власти Крыма. Был нарушен Будапештский меморандум,

– подчеркнул россиянин.

И также добавил, что российским полуостров признали лишь 8 стран. Среди них – Куба, Афганистан, Сирия, Венесуэла и другие бедные страны.

Россиянин обратился к "кремлеботам": смотрите видео с тиктока блогера

17-летний юноша отметил, что в оккупированном Крыму до сих пор нет российских банков, а также популярных брендов – например, Mcdonald's.

Справка. В описании профиля парень подписал себя как "губернатор Петербурга". По состоянию на 28 марта в этой соцсети у него есть более 24 тысяч подписчиков.

Неточности в видео

После этого блогер пытался ответить на вопрос, почему исторически Крым нельзя считать российским. Но с этим у него возникли определенные трудности.

Россиянин отметил, что в 1954 году Крым законно подарил Украине Хрущев. Современные историки утверждают, что этот указ не был личной инициативой советского деятеля.

Слово "подарил" здесь также не совсем уместно. Ведь, по мнению ряда исследователей, СССР передали Украине полуостров вынужденно – из-за тяжелой экономической ситуации.

"До этого он был русским, а еще раньше – турецким. Но Калининград также был исторически немецким", – подытожил российский блогер.

Шквал комментариев

Украинцы в комментариях к сообщению парня пишут, что приятно видеть, что есть россияне, которые понимают настоящую ситуацию. В то же время отмечают, что суть видео правильная, но есть определенные нюансы.

"Наконец я нашел адекватного россиянина";

"Хрущев не подарил, а сплавил проблемный Крым";

"Маленькое замечание: не подарок, а большая экономическая и экологическая проблема";

"Молодец, малый. Ты мудрее большей половины россиян";

"Побольше бы таких людей";

"Это очень хорошо, что вы начали изучать украинские законы";

"Еще есть русские, не зараженные роспропагандой".

Россияне, недовольные позицией блогера, отмечают, что им безразлично законодательство в других странах. И даже выражают надежду, что тот присоединится к Навальному (он в тюрьме).

"Какая нам разница, какие у Украины законы?";

"Может быть, ты не русский? Не тебе решать, чей Крым!";

"Почему Крым – Украина? Потому что Украина и Россия – это СССР. Развалили великую страну".

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