Российский блогер с никнеймом @primburg объяснил в тиктоке, почему Крым является украинским. Однако после волны негатива от своих земляков, парень удалил видео.

17-летний россиянин назвал несколько причин, опровергающих тезис о том, что полуостров является российским. Однако такая позиция не понравилась другим пользователям сети.

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Реакция на видео

Под видео россияне писали, что им без разницы на законы Украины. Они спрашивали у автора, точно ли тот является россиянином и мол, не ему решать, чей Крым. Более того, в комментариях добавили, что "Украина и Россия – это СССР. Развалили великую страну".

В то же время украинцам видео понравилось. Они говорили, что парень молодец и мудрее части русских. Кроме того, пользователи из Украины писали "больше бы таких людей" и "еще есть россияне, не зараженные роспропагандой".

Однако блогер не стерпел критики от своих земляков и удалил видео сразу на следующий день. Теперь его нельзя просмотреть в профиле @primburg.

Что говорил блогер на видео

Парень назвал несколько аргументов, отрицающих мнение о том, что Крым российский.

Он упомянул о незаконности так называемого "референдума" на полуострове и нарушении Будапештского меморандума.

Блогер добавил, что лишь 8 стран признали оккупацию Крыма: "среди них – Куба, Афганистан, Сирия, Венесуэла и другие бедные страны".

В то же время в ответе на вопрос о том, почему полуостров не является российским исторически, парень допустил несколько ошибок.

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