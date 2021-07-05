В інформаційне поле необхідно залучати обговорення про платформу. Таку думку в ефірі висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Кримська платформа в інформаційному полі

За його словами, якщо будь-яка держава, представник Європейського Союзу чи, наприклад, США, яка долучиться до Кримської платформи, це вже є новиною, яка нагадує про існування Кримської платформи.

Ми живемо в інформаційну епоху. Сам факт появи Кримської платформи, цієї ініціативи Зеленського, говорить про те, що ми Крим знову повертаємо в інформаційне поле,

– відзначив Тизенгаузен.

Він відзначив, що Кримську платформу створили як інструмент деокупації Криму. "Коли про Крим почали забувати – створили Кримську платформу. "Зараз ми знову згадуємо, залучаємо партнерів. Можливо, це приклад агресивної дипломатії. Але ми змушуємо європейських партнерів знову говорити про Крим", – відзначив експерт.

Такі проактивні позиції, як він відзначив, це дуже хороший приклад, як повинна діяти Україна – не сидіти "з протягнутою рукою, мовляв, в нас забрали Крим, у нас війна на Донбасі і нам треба трохи допомоги". Необхідно долучати держави, обговорювати відповідну тему і знову втягувати Крим в інформаційне поле.

Експерт сказав, що означає створення Кримської платформи: дивіться відео

Тизенгаузен: Війну на Донбасі може закінчити Путін

На думку Тизенгаузена, війна на Сході України може закінчити лише президент Росії Володимир Путін. "Війну на Донбасі може швидко закінчити тільки одна людина, яка сидить у Кремлі і керує Росією", – сказав експерт.

Він наголосив на тому, що скільки б ми не долучили перемовників до нормандського чи мінського форматів, але поки очільник Кремля не вирішить зокрема припинити видавати російські паспорти, то цей процес не пришвидшиться.

Що відомо про Кримську платформу: коротко