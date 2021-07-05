В информационное поле необходимо привлекать обсуждение о платформе. Такое мнение в эфире высказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание Добро пожаловать, – Кулеба призвал лидеров государств присоединяться к Крымской платформе

Крымская платформа в информационном поле

По его словам, если какое-либо государство, представитель Европейского Союза или, например, США, присоединится к Крымской платформе, это уже является новостью, которая напоминает о существовании Крымской платформы.

Мы живем в информационную эпоху. Сам факт появления Крымской платформы, этой инициативы Зеленского, говорит о том, что мы Крым снова возвращаем в информационное поле,

– отметил Тизенгаузен.

Он отметил, что Крымскую платформу создали как инструмент деоккупации Крыма. "Когда о Крыме начали забывать – создали Крымскую платформу. "Сейчас мы снова вспоминаем, привлекаем партнеров. Возможно, это пример агрессивной дипломатии. Но мы заставляем европейских партнеров снова говорить о Крыме", – отметил эксперт.

Такие проактивные позиции, как он отметил, это очень хороший пример, как должна действовать Украина – не сидеть с протянутой рукой, мол, у нас забрали Крым, у нас война на Донбассе и нам нужно немного помощи". Необходимо привлекать государства, обсуждать соответствующую тему и снова втягивать Крым в информационное поле.

Эксперт сказал, что означает создание Крымской платформы: смотрите видео

Тизенгаузен: войну на Донбассе может закончить Путин

По мнению Тизенгаузена, война на Востоке Украины может закончить только президент России Владимир Путин. "Войну на Донбассе может быстро закончить только один человек, который сидит в Кремле и руководит Россией", – сказал эксперт.

Он отметил, что сколько бы мы ни привлекли переговорщиков в нормандский или минский форматы, но пока глава Кремля не решит в частности прекратить выдавать российские паспорта, этот процесс не ускорится.

Что известно о Крымской платформе: кратко