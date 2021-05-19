Украина не выдаст России добровольца ДУК "Правый сектор". Об этом ходатайствовало Министерство по делам ветеранов, адвокаты и общественность.

Актуально "Киборга"-росиянина задержали в Житомире: МВД обещает не выдавать его России

Житомирская прокуратура отказалась от обвинений против Леонида и добровольца выпустили на свободу,

– говорится в сообщении.

Что известно про Леонида Чемоданова

Ветерана задержали 18 мая в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов. По данным следствия, мужчина незаконно привез из зоны боевых действий на Донбассе оружие и хранил его в гараже.

Выяснилось, что "киборг" является гражданином России, который в 2009 году был осужден за разбой и его разыскивают через Интерпол. По словам Чемоданова, он переехал в Украину еще до войны и ушел на фронт с самого начала российской агрессии.

В Министерстве внутренних дел заверили, что не будут экстрадировать "киборга" в Россию.

Обратите внимание! "Зеленый" защищал Донецкий аэропорт и поселок Пески от пророссийских боевиков.