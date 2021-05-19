Чемоданова – позывной "Зеленый" – в России, гражданином которой он является, осудили за разбой. Журналисты поинтересовались у Министерства внутренних дел, будут ли "киборга" туда экстрадировать.
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В Житомире полиция задержала ветерана-"киборга"
- Леонида Чемоданова задержала полиция в Житомире 18 мая.
- Задержание произошло в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов.
- Привезенные из зоны АТО (ООС) оружие и боеприпасы, как считает следствие, мужчина незаконно держал в гараже.
Собеседник LIGA.net в МВД сообщил, что во время обысков по месту жительства Чемоданова нашли пистолет, вид на жительство и паспорт гражданина России, в котором, как показала судебная экспертиза, было переклеено фото.
В Украине Леонид Чемоданов – позывной "Зеленый" – известен как ветеран АТО, доброволец ДУК "Правый сектор", защитник Донецкого аэропорта и поселка Пески.
Экстрадировать "Зеленого" в Россию не собираются
- Чемоданов (Петров) находится в международном розыске с марта 2021 в базе Интерпола.
- Однако выдавать его России в МВД не собираются – так там заверили журналистов.
- Вместо этого решается вопрос о его временном аресте.
Но вот что написал адвокат Чемоданова Виталий Коломиец в фейсбуке: "Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в Россию. Сюр. В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в Россию и ее государства-сателлиты".
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К слову, в декабре 2020 "Зеленый" рассказывал изданию "Цензор.НЕТ", что переехал в Украину еще до российско-украинской войны. И сразу после начала агрессии Кремля ушел на фронт. При этом его личность уже проверяли в СБУ.