Чемоданова – позывной "Зеленый" – в России, гражданином которой он является, осудили за разбой. Журналисты поинтересовались у Министерства внутренних дел, будут ли "киборга" туда экстрадировать.

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В Житомире полиция задержала ветерана-"киборга"

Леонида Чемоданова задержала полиция в Житомире 18 мая.

Задержание произошло в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов.

Привезенные из зоны АТО (ООС) оружие и боеприпасы, как считает следствие, мужчина незаконно держал в гараже.

Собеседник LIGA.net в МВД сообщил, что во время обысков по месту жительства Чемоданова нашли пистолет, вид на жительство и паспорт гражданина России, в котором, как показала судебная экспертиза, было переклеено фото.

Для установления личности у задержанного взяли образцы ДНК и отпечатков пальцев. И они совпали с отпечатками из базы Интерпола человека по имени Алексей Петров – а это гражданин России, осужденный там в 2009 году за разбой.

В Украине Леонид Чемоданов – позывной "Зеленый" – известен как ветеран АТО, доброволец ДУК "Правый сектор", защитник Донецкого аэропорта и поселка Пески.

Экстрадировать "Зеленого" в Россию не собираются

Чемоданов (Петров) находится в международном розыске с марта 2021 в базе Интерпола.

Однако выдавать его России в МВД не собираются – так там заверили журналистов.

Вместо этого решается вопрос о его временном аресте.

Но вот что написал адвокат Чемоданова Виталий Коломиец в фейсбуке: "Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в Россию. Сюр. В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в Россию и ее государства-сателлиты".

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