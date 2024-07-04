Об этом сообщил в начале сессии Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко.

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"Речь идет о том, чтобы сделать еще более лояльным Порядок возмещения стоимости независимых источников электрической энергии. А именно увеличить максимальный порог компенсации (для больших домов – в несколько раз). И ввести справедливую градацию: чем больше расходы дома, тем больше граничная сумма помощи от города. Ведь большая этажность жилого дома и его площадь определяют и большую потребность в энергопотреблении. А значит – необходимо более мощное оборудование для замещения электроэнергии во время отключений", – подчеркнул Виталий Кличко.

Это то, что подчеркивали домовые громады. Сегодня город компенсирует 75% стоимости оборудования, но максимальная сумма помощи – не более 80 тысяч гривен за одну единицу оборудования. Мы же предлагаем увеличить максимально предельную сумму в зависимости от этажности дома, чтобы жильцы могли закупать более мощное оборудование,

– отметил мэр Киева.

Город, как и сейчас, будет компенсировать 75% стоимости приобретенных независимых источников электрической энергии. Но граничная сумма увеличивается:

до 100 тысяч гривен – для домов до 6 этажей (включительно);

200 тысяч гривен – для домов от 7 до 16 этажей (включительно);

300 тысяч гривен – для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, крышными котельными.

Соответствующие изменения будут внесены в решение "О некоторых вопросах подготовки жилищного фонда столицы к прохождению зимнего периода в условиях военного положения".

Виталий Кличко подчеркнул, что город будет возвращать деньги за приобретение генераторов жильцам всех многоэтажек.

Подчеркну: усовершенствованный порядок возмещения будет касаться не только ОСМД и ЖСК. А всех многоэтажных домов столицы, где такое решение примут жильцы. Убежден, усовершенствованная программа будет работать еще эффективнее. И еще больше киевских домов станут более устойчивыми в условиях энергодефицита,

– подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что сегодня в столице действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с начала полномасштабного вторжения. На сегодня в столице уже воплотили более 670 таких проектов.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Несмотря на ограниченность финансов, город обновит 55 километров наиболее изношенных участков теплосетей, отремонтирует более 150 теплоисточников, более 200 котлов и насосное оборудование. Также еще более 50 передвижных мини-котельных будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.