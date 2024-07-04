Про це повідомив на початку сесії Київради мер Києва Віталій Кличко.

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"Ідеться про те, щоб зробити ще лояльнішим Порядок відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії. А саме: збільшити максимальний поріг компенсації (для великих будинків – у кілька разів). І запровадити справедливу градацію: що більші витрати будинку, то більша гранична сума допомоги від міста. Адже більша поверховість житлового будинку та його площа визначають і більшу потребу в енергоспоживанні. А значить – необхідне більш потужне обладнання для заміщення електроенергії під час відключень", – підкреслив Віталій Кличко.

Це те, на чому наголошували будинкові громади. Бо сьогодні місто компенсує 75% вартості обладнання, але максимальна сума допомоги – не більше 80 тисяч гривень за одну одиницю обладнання. Ми ж пропонуємо збільшити максимально граничну суму залежно від поверховості будинку, щоб мешканці могли закуповувати більш потужне обладнання,

– зазначив мер Києва.

Місто, як і зараз, буде відшкодовувати 75% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії. Але гранична сума збільшуються:

до 100 тисяч гривень – для будинків до 6 поверхів (включно);

200 тисяч гривень – для будинків від 7 до 16 поверхів (включно);

300 тисяч гривень – для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.

Відповідні зміни буде внесено до рішення "Про деякі питання підготовки житлового фонду столиці до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану".

Віталій Кличко підкреслив, що місто повертатиме гроші за придбання генераторів мешканцям усіх багатоповерхівок.

Підкреслю: удосконалений порядок відшкодування стосуватиметься не тільки ОСББ та ЖБК. А всіх багатоповерхових будинків столиці, де таке рішення ухвалять мешканці. Переконаний, удосконалена програма працюватиме ще ефективніше. І ще більше київських будинків стануть стійкішими в умовах енергодефіциту,

– наголосив Кличко.

Мер Києва нагадав, що сьогодні в столиці діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. Цей механізм працює від початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні в столиці вже втілили понад 670 таких проєктів.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ готується до складного опалювального сезону, враховуючи масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Попри обмеженість фінансів, місто оновить 55 кілометрів найбільш зношених ділянок тепломереж, відремонтує понад 150 теплоджерел, понад 200 котлів та насосне обладнання. Також ще понад 50 пересувних мінікотелень будуть розташовані у столичних лікарнях, пологових будинках, на важливих соціальних об'єктах.