На рассвете спасатели показали первые фото с последствиями очередной российской атаки. Фотографии опубликовала ГСЧС Украины.

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Последствия атаки "Шахедов" в Киеве

В результате падения обломков в Киеве есть повреждения. Так, в Соломенском районе загорелись припаркованные автомобили, магазин и еще одно торговое сооружение. Также произошла разгерметизация газовой трубы, и возник пожар.

Возгорание произошло в 04:29. Спасателям удалось оперативно его локализовать, а ликвидировали пожар в 05:37.



Пожар в Киеве / Фото ГСЧС

На опубликованных фотографиях также видно поврежденные машины. Кроме того, на одной из фотографий также показали обломок вражеского "Шахеда".



Обломок "Шахеда" в Киеве / Фото ГСЧС

Известно, что в результате российской атаки пострадали 5 человек. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Последствия российской атаки в Киеве – больше в галерее

В полиции добавили, что в результате падения обломков также повреждена многоэтажка. В частности, в доме выбиты окна.

Кадры с места падения обломков в Киеве – больше в галерее

Стоит заметить, что вражеская атака продолжается. Согласно сообщениям Воздушных сил, в 04:49 новую группу ударных БпЛА фиксировали в Сумской области.