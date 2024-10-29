Вдосвіта рятувальники показали перші фото з наслідками чергової російської атаки. Світлини опублікувала ДСНС України.

До теми Уламки дронів ворога впали у Києві: загорілися будівлі й авто, пошкоджена газова магістраль

Наслідки атаки "Шахедів" у Києві

Унаслідок падіння уламків у Києві є пошкодження. Так, у Солом'янському районі загорілися припарковані автомобілі, магазин та ще одна торгівельна споруда. Також сталася розгерметизація газової труби й виникла пожежа.

Загоряння сталося о 04:29. Рятувальникам вдалося оперативно його локалізувати, а ліквідували пожежу о 05:37.



Пожежа у Києві / Фото ДСНС

На опублікованих світлинах також видно пошкоджені автівки. Крім того, на одній зі світлин також показали уламок ворожого "Шахеда".



Уламок "Шахеда" у Києві / Фото ДСНС

Наразі відомо, що унаслідок російської атаки постраждало 5 осіб. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки у Києві – більше у галереї

У поліції додали, що унаслідок падіння уламків також пошкоджено багатоповерхівку. Зокрема, у будинку вибито вікна.

Кадри з місця падіння уламків у Києві – більше у галереї

Варто зауважити, що ворожа атака триває. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, о 04:49 нову групу ударних БпЛА фіксували у Сумській області.