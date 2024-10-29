Вдосвіта рятувальники показали перші фото з наслідками чергової російської атаки. Світлини опублікувала ДСНС України.
До теми Уламки дронів ворога впали у Києві: загорілися будівлі й авто, пошкоджена газова магістраль
Наслідки атаки "Шахедів" у Києві
Унаслідок падіння уламків у Києві є пошкодження. Так, у Солом'янському районі загорілися припарковані автомобілі, магазин та ще одна торгівельна споруда. Також сталася розгерметизація газової труби й виникла пожежа.
Загоряння сталося о 04:29. Рятувальникам вдалося оперативно його локалізувати, а ліквідували пожежу о 05:37.
Пожежа у Києві / Фото ДСНС
На опублікованих світлинах також видно пошкоджені автівки. Крім того, на одній зі світлин також показали уламок ворожого "Шахеда".
Уламок "Шахеда" у Києві / Фото ДСНС
Наразі відомо, що унаслідок російської атаки постраждало 5 осіб. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Наслідки російської атаки у Києві – більше у галереї
У поліції додали, що унаслідок падіння уламків також пошкоджено багатоповерхівку. Зокрема, у будинку вибито вікна.
Кадри з місця падіння уламків у Києві – більше у галереї
Варто зауважити, що ворожа атака триває. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, о 04:49 нову групу ударних БпЛА фіксували у Сумській області.