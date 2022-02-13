Президент Украины поделился результатами телефонного разговора с Джо Байденом. Это случилось 13 февраля на фоне угрозы нового нападения России на Украину.

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Зеленский заявил, что украинские города в безопасности

Президент Украины заявил, что наше государство понимает "все текущие риски, готово к любому развитию ситуации".

Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой,

– заверил Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина чувствует действенную поддержку, которую оказывают партнеры.

"И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", – пояснил Владимир Зеленский.

Политик поблагодарил Джо Байдена за поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также заявил, что важно предоставить действенные гарантии безопасности Украине. Наше государство готово "обсуждать их в разных форматах".

Кроме того, во время разговора Владимир Зеленский:

с Джо Байденом обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией;

подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта;

отметил важность усилий США в консолидации международной поддержки Украины.

Лидеры государств также обсудили вопросы повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины.

Президент Украины поблагодарил лидера США и пригласил его посетить Украину.

Коротко о разговоре Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский и Джо Байден 13 февраля провели телефонный разговор. Политики говорили более часа.

По результатам переговоров Джо Байден заявил, что в разговоре подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. В Белом доме заявили, что США вместе со своими союзниками и партнерами дадут ответ быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Более того, Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину. Президент Украины убежден, что приезд лидера Соединенных Штатов в Киев в ближайшие дни "является решающим для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

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